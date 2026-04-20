Таиланд может сократить безвиз для туристов до 30 дней

Фото: depositphotos/anekoho

Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткео.

Мера направлена на борьбу с транснациональной преступностью, включая мошеннические колл-центры. По его словам, часть иностранцев использует длительный безвиз не для туризма, а для незаконной деятельности.

Власти рассчитывают, что сокращение срока пребывания граждан других государств снизит финансовые потоки таких схем. При этом туристам оставят возможность продлить срок еще на 30 дней.

Сроки введения новых правил пока не объявлены. На данный момент 60-дневный безвиз продолжает действовать, в том числе для россиян.

Ранее сообщалось, что РФ может отменить визовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Индией и Вьетнамом. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, за последние два года страна в 1,5 раза увеличила прирост иностранных туристов. Их количество составило 5,6 миллиона.