Новости

Новости

16 апреля, 08:00

Туризм

Казань, Калининград и Смоленск вошли в топ направлений на майские среди москвичей

Жители Москвы чаще выбирают внутрироссийские направления на майские праздники в 2026 году (1–11 мая) – на них приходится 73% бронирований. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, среди москвичей популярны как курортные направления, так и крупные туристические центры.

В топ-10 самых востребованных направлений на майские праздники входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сочи, Смоленск, Волгоград и Зеленоградск.
Отмечается, что жители Москвы чаще всего путешествуют по России парами без детей – на долю таких путешественников приходится больше половины бронирований (52%). Доля семейных путешественников составляет 22%, соло – 16%, компаний взрослых от трех человек – 10%.

"При бронировании размещения по России на майские праздники жители Москвы чаще всего выбирают апартаменты – на них приходится 29% бронирований. На отели без звезд – 21%, на трехзвездочные отели – 19%, на четырехзвездочные – 14%, на гостевые дома – 7%, на двухзвездочные отели – 4%, на пятизвездочные – 3%, на хостелы – 2%, на кемпинги, глэмпинги и коттеджи – 1%", – говорится в исследовании.

При этом средняя стоимость забронированной ночи на майские по России составляет 6 500 рублей – на 5% выше, чем в 2025 году (6 200 рублей).

В свою очередь, каждое четвертое бронирование у жителей Москвы приходится на зарубежные направления – их доля составляет 27% от всех бронирований – на 2 процентных пункта больше по сравнению с прошлым годом (25%).

Москвичи отдают предпочтение странам ближнего зарубежья, азиатским направлениям и европейским странам, которые продолжают выдавать визы россиянам. В топ-10 входят Белоруссия, Узбекистан, Турция, Армения, Грузия, Италия, Япония, Китай, Казахстан и Таиланд.
При этом средняя стоимость забронированной ночи по зарубежным направлениям на майские составляет 9 800 рублей – на 3% ниже год к году (в 2025-м – 10 150 рублей).

Ранее россиянам напомнили, что в 2026 году майские праздники продлятся дважды по три дня и станут самыми короткими за последние восемь лет. Сокращение периода отдыха связано с тем, что в этом году выходные дни с новогодних каникул на май дополнительно не переносились. В результате при пятидневке в мае будет 19 рабочих дней и 12 нерабочих.

