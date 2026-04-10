Тоннель из 560 деревьев цветущей сакуры открылся для туристов в японской Осаке

Знаменитый японский тоннель из 560 деревьев цветущей сакуры открылся в крупнейшем на юго-западе страны городе Осака, передает агентство "Киодо".

Посетить достопримечательность можно будет на территории старинного здания монетного двора до 15 апреля, доступ в который ограничен и разрешен только по специальному пропуску.

Тоннель состоит из деревьев сакуры 140 различных сортов, чьи цветы переливаются разными оттенками розового. Проходящие сквозь них солнечные лучи создают уникальные оптические эффекты, привлекающие внимание посетителей. Вечером сад освещается подсветкой.

Данная достопримечательность открывается для посетителей каждую весну начиная с 1883 года. Исключение составил только период Второй мировой войны. Для того чтобы посетить тоннель, необходимо заранее подать заявку на специальном сайте. Каждый год более 300 тысяч человек приезжают, чтобы насладиться красотой этой уникальной аллеи.

Москвичи могут полюбоваться сакурой в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". В этом году дерево расцвело на 10 дней раньше. Найти его можно под открытым небом у грота в Дальневосточном саду.

Еще одним местом цветения большой вишни Саржента в мегаполисе станет Субтропическая оранжерея. В свою очередь, в Ботаническом саду имени Цицина будет создан японский сад с несколькими деревьями.

