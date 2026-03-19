Эксперт Маслов рассказал, как вырастить японскую сакуру на даче в Подмосковье

Сезон цветения сакуры официально начался в Японии 19 марта, при этом найти такие сады можно и в Москве. Где можно будет насладиться весенней красотой и можно ли вырастить такое дерево на дачном участке в столичном регионе – в нашем материале.

Весенняя сказка

Сезон цветения сакуры начался в Токио 19 марта, сообщили в национальном метеорологическом управлении страны. По его данным, в этом году процесс начался на пять дней раньше обычного. Сотрудники управления фиксируют начало процесса по специальному дереву, которое растет на территории синтоистского храма Ясукуни.

При этом сакуру можно найти и в Москве. Увидеть ее получится, например, в главном ботаническом саду имени Цицина на Ботанической улице. Здесь расположена ландшафтная экспозиция "Японский сад", спроектированная архитектором Кеном Накадзимой, где собрано более 70 видов растений, включая сакуру, привезенную с острова Хоккайдо. Кроме того, на территории находятся павильоны в традиционном японском стиле. Для прогулки по "Японскому саду" нужно будет приобрести билет.

Также стоит посетить и ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", который располагается на проспекте Мира. Здесь есть электронная карта растений, по которой можно отслеживать актуальные цветения, в том числе сакуры. Для прохода гостям также потребуется приобрести билет.

Кроме того, увидеть дерево, ставшее неофициальным символом Японии, можно в Бирюлевском дендропарке, расположенном на Липецкой улице. Первые саженцы пильчатой вишни здесь посадили совместно с японской делегацией. Посетить локацию можно бесплатно.

Также стоит заглянуть на Воробьевы горы: аллея из 50 сакур сорта тисима появилась у главного корпуса МГУ в 2010 году – ее заложили вместе с вице-губернатором Токио. Теперь это любимое место для фотографий жителей и гостей столицы.

Вместе с тем в заказнике "Долина реки Сетунь" растет около 15 деревьев вишни мелкопильчатой – одного из подвидов сакуры. Здесь можно не только полюбоваться красивыми видами, но и погулять: место оборудовано велодорожками, площадками для отдыха и наблюдения за природой. Вход для посетителей бесплатный.

Красота в столице

Точно предсказать сроки цветения сакуры в столице сложно, потому что погода бывает нестабильной, рассказал Москве 24 кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов.

По его словам, в целом по России цветение приходится на майские праздники. В столице же, учитывая климат, оно может начаться примерно в середине апреля. Эксперт отметил, что на длительность цветения сакуры влияет погода: оптимальной температурой является плюс 12–15 градусов. Если будет теплее, например плюс 20–25, все закончится быстрее.





Вячеслав Маслов кандидат сельскохозяйственных наук В целом цветение длится от шести до десяти дней максимум, в Японии этот период тоже обычно не превышает недели. Влажность на процесс никак не влияет, так как все дело во внутренних механизмах: накопленные в коре элементы питают пробуждающуюся почку, а движение соков задает импульс для раскрытия бутонов.

Сначала почки увеличиваются в размерах, а затем их кончики приобретают желтовато-зеленый оттенок – это первый визуальный сигнал приближения цветения. На завершающей стадии перед раскрытием становятся различимы очертания лепестков, пояснил специалист.

Маслов отметил, что сакура – это не одно конкретное растение, а собирательное название множества видов и сортов деревьев из подсемейства сливовых, в том числе вишни. Он подчеркнул, что в Москве и Подмосковье может расти курильская вишня, которая славится тем, что приспосабливается к холодному климату. Кроме того, за "японский символ" часто воспринимают миндаль, покрывающийся в период цветения лепестками в бело-розовой гамме, как и декоративная черемуха.

"Сакуру ценят не только за само цветение, но и за осыпание лепестков. Когда цветок опадает полностью, еще не успев почернеть, создаются те самые живописные засыпанные мостовые и улицы, которые привлекают внимание", – добавил эксперт.

По его словам, на дачном участке в Подмосковье тоже можно вырастить сакуру, приближенную к той, что в Японии. Для этих целей подойдут, например, вишня железистая, вишня Саржента или вишня курильская.

Дерево любит хорошо дренируемые рыхлые супесчаные почвы, без застоя воды, и обязательно солнечное место. Никакие особенные удобрения не требуются. Классическая схема: ранней весной – азотные, летом – комплексные, а осенью – фосфорно-калийные, чтобы растение лучше перезимовало, заключил Маслов.

