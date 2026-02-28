Форма поиска по сайту

28 февраля, 09:00

Турэксперт Васильева назвала лучшие цветочные фестивали 2026 года

Красивые выходные: 5 интересных цветочных фестивалей в России в 2026 году

Пока туристы специально берут отпуск, чтобы полюбоваться цветущей сакурой в Японии, российские парки могут похвастаться цветущей сиренью. И она тоже имеет полное право стать отечественным брендом. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, какие цветочные праздники в России уже проходят и когда их можно посетить.

Фестиваль тюльпанов

Фото: ТАСС/Максим Коротченко

Когда: 1 – 30 апреля 2026 года.
Где: республика Калмыкия.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Элисты – от 13 тысяч рублей туда и обратно, в пути – примерно 3,5 часа в одну сторону, потом на автобусе до Приютного (от 380 рублей и часа в пути в одну сторону).

В апреле в Калмыкии начинается сезон тюльпанов: красные, желтые, белые, розовые бутоны создают целые пестрые ковры. Местная легенда гласит, что раз в 9 лет здесь расцветает черный тюльпан, трогать его нельзя, но у счастливчика, который его увидит, сбудется самое заветное желание.

Фестиваль тюльпанов можно увидеть в Калмыкии каждый год в апреле, в 2026-м он будет проходить с 1 по 30 апреля. Это целый этнографический праздник в селе Приютное, во время которого можно наблюдать роскошные тюльпановые поля. Каждый год к фестивалю строят поселение кочевников, готовят праздничную программу, и уже анонсирован гастрономический фестиваль "Махан Fest" 11–12 апреля. Там можно будет попробовать блюда традиционной калмыцкой кухни и поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Подробная программа появится ближе к апрелю.

Цветение маральника

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Когда: 1 мая 2026 года.
Где: туркомплекс "Бирюзовая Катунь", Алтай.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Барнаула – 4–4,5 часа в пути в одну сторону и от 9 500 рублей за билеты туда и обратно. До места проведения фестиваля организаторы предлагают трансфер, дорога в одну сторону займет около 4 часов, цены в этом году пока не обновились, прошлогодние – 2 600–2 800 рублей с человека за проезд из Барнаула и обратно.

Цветущий маральник – один из узнаваемых брендов Алтайского края: с конца апреля и до начала мая горные склоны покрываются лилово-розовым цветом, и для местных эта примета означает окончательный приход весны. В этом году фестиваль состоится в живописном месте с видами на те самые цветущие склоны. Как и в прошлые годы, гостей ждет музыкальная, развлекательная и гастрономическая программы, где можно будет продегустировать блюда из алтайских продуктов. Вход на фестиваль свободный, некоторые активности могут быть платными.

Фестиваль лотосов

Фото: 123RF.com/gowin6jt

Когда: 1–9 августа.
Где: республика Калмыкия.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Элисты – от 13 тысяч рублей туда и обратно, в пути – примерно 3,5 часа в одну сторону. От Элисты до Лагани около 300 километров, туда ходит маршрутка №571 (времени в пути в одну сторону около 4 часов), цены и актуальное расписание, а также информацию о трансфере от организаторов нужно узнавать ближе к дате.

Еще одна цветущая достопримечательность Калмыкии – лотосы, и у них тоже есть свой праздник. Период цветения длится примерно с середины июля до середины августа. В программе – поездки на лотосовые поля, турнир по сап-серфингу и традиционные калмыцкие угощения. Мероприятия фестиваля проходят в городе Лагань и селе Джалыково, для гостей предусмотрен бесплатный трансфер между этими локациями, более подробная программа появится ближе к дате.

Сиреневый фестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Когда: точная дата пока неизвестна.
Где: усадьба Шахматово, Московская область.
Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" с Ленинградского вокзала до станции Подсолнечная (около 1 часа в пути и от 295 рублей за билет в одну сторону, по карте "Тройка" – от 180 рублей), оттуда еще полчаса на автобусе №24 до деревни Тараканово, далее около 3 километров пешком или 5–7 минут на такси.

В конце мая – начале июня проходит традиционный "Сиреневый фестиваль" в усадьбе Шахматово – той самой, которая соединила сердца поэта Александра Блока и Любови Менделеевой, дочери знаменитого химика. В программе – экскурсии по экспозициям усадьбы, концертная программа, катания на лошадях и в экипаже, развлечения для детей и взрослых эпохи Блока, и все это – в окружении цветущей сирени. Точная дата, подробная программа и цены будут известны позже.

Фестиваль орхидей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда: до 9 марта.
Где: Москва.
Как добраться и сколько стоит: адрес Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" – Москва, проспект Мира 26, строение 1. Стоимость билетов в будни – 500 рублей, в выходные – 600 рублей.

В Аптекарском огороде с конца декабря проходит фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима". Здесь можно увидеть редкие коллекционные орхидеи, палатку охотника, множество фотозон, а также цветы, которые пахнут сыром или шоколадом. Фестиваль продлится до 1 марта, так что можно успеть посетить его на выходных. Еще один сюрприз от Аптекарского огорода – в этом году тюльпаны, крокусы и нарциссы расцвели на два месяца раньше срока, и на них тоже можно посмотреть на выставке "Репетиция весны", которая будет доступна до 9 марта.

Васильева Екатерина

туризмистории

