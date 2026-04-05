Биолог Филин: сакуру в Москве можно будет увидеть в Ботаническом саду МГУ

Сакура в Москве будет цвести сразу в нескольких местах, в том числе в Ботаническом саду МГУ на Ленинских горах. Об этом РИА Новости сообщил кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

Кроме того, одна небольшая сакура также представлена в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Туда ее привезли со склона горы Фудзиямы в Японии.

Также большую вишню Саржента можно увидеть в Субтропической оранжерее. А в главном ботаническом саду имени Цицина создан японский сад с несколькими деревьями.

Ранее сообщалось, что сакура в Москве может зацвести уже в середине апреля. Кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов рассказал, что точный срок цветения в этом году назвать непросто, поскольку погода была нестабильной. В целом по России сакура обычно цветет на майские праздники.