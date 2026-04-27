Россиян ждут 12 выходных дней в мае

Россиян в предстоящем мае ждут 19 рабочих и 12 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Эксперт напомнил, что на этот месяц выпадают два нерабочих праздничных дня: 1 мая – Праздник Весны и Труда, а также 9 мая – День Победы.

В России началась сокращенная рабочая неделя, которая продлится всего 4 дня. Россияне будут работать с 27 по 30 апреля в связи с тем, что Праздник Весны и Труда в этом году выпадает на пятницу.

Синоптики сообщили, что в период майских праздников в Москве установится температура на уровне плюс 9–11 градусов. В области температура воздуха окажется примерно в тех же значениях – плюс 7–12 градусов.