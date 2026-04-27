В Москве простились с телеведущим Пимановым

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с журналистом, телеведущим и президентом медиахолдинга "Красная звезда" Алексеем Пимановым.

Гражданская панихида началась в полдень 27 апреля в Большом траурном зале. Проститься с Пимановым пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

На церемонии в том числе присутствовали замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию АО "Первый канал" Олег Вольнов и многие другие.

Венки на церемонию прислали Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и другие официальные лица.

Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни из-за острого инфаркта. С 1996 года он являлся бессменным ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале. С того же года по 2010-й он занимал пост гендиректора телекомпании "Останкино", а в 2022-м был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

Слова скорби после известия о его смерти выразили российский лидер, представитель МИД РФ Мария Захарова, а также помощник президента Владимир Мединский. Последний заявил, что журналист был настоящим профессионалом своего дела.