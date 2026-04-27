Собянин объявил о завершении реконструкции Кузьминского путепровода

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве открылся после комплексной реконструкции Кузьминский путепровод. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Сооружение возвели в 1960 году для удобного движения транспорта по основному ходу Волгоградского проспекта – одной из крупнейших городских вылетных магистралей. За 65 лет эксплуатации объект перестал отвечать современным требованиям качества и безопасности, рассказал мэр.

В ходе работ специалисты заменили изношенные несущие балки на сборное железобетонное пролетное строение. Также они выполнили устройство новых ригелей и деформационных швов, заменили конструкции мостового полотна и ограждений, привели в порядок стойки промежуточных и крайних опор, укрепили конусы и откосы насыпи.

Градоначальник подчеркнул, что во время работ движение по путепроводу не закрывалось – полосы перекрывались частично. Реконструкция сооружения стала частью большой программы повышения надежности и продления сроков службы объектов транспортной инфраструктуры.

За последние годы, продолжил Собянин, Гормост привел в порядок около 60 мостов. В прошлом году работы завершились на 7 объектах. Среди них – Ростокинский акведук, Сколковский мост, автодорожные путепроводы Косино – МКАД и Краснопресненский, эстакада Варшавская – МКАД. В этом году запланирована реконструкция еще нескольких крупных дорожных сооружений.

Ранее в Москве началась реконструкция около 3 километров дорог в районе комплекса "Сити-2". Рабочие уже приступили к первому этапу, в рамках которого построят съезды на Третье транспортное кольцо, в том числе съезд с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительный участок дороги вдоль ТТК.