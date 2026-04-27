Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

27 апреля, 18:43

Общество

В Подмосковье врачи спасли мужчину с множественными переломами после ДТП

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Раменской больницы спасли мужчину, который получил серьезные травмы в ДТП. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

Пострадавший был доставлен в медучреждение на вертолете. Обследование показало, что он получил ушиб головного мозга, переломы правой ключицы и ребер, открытый перелом левой голени и оскольчатый перелом правого бедра. Также у него было скопление крови и воздуха в плевральной полости.

В реанимации медики быстро зафиксировали голень и бедренную кость. После стабилизации состояния врачи провели остеосинтез бедренной кости. Ее восстановили, используя специальный стержневой фиксатор. Затем мужчину перевели в травматологическое отделение.

Через 10 дней медики зафиксировали голень металлическим штифтом, проведя интрамедуллярный остеосинтез. Они сделали это через небольшие проколы, благодаря чему вмешательство было менее травматичным, а риск возникновения осложнений снизился.

По словам заведующего травматологическим отделением Раменской больницы Всеволода Ушанова, за счет такого метода кости лучше фиксируются, быстрее и правильнее срастаются.

Спустя две недели врачи провели остеосинтез правой ключицы. После этого они наблюдали за пациентом еще почти 20 дней. Сейчас мужчина уже ходит, используя костыли. Он выписан на реабилитационное лечение. Уже через несколько месяцев пациент сможет перемещаться без дополнительных средств.

Ранее врачи в Электростали спасли ногу женщине, которая попала в аварию и получила множественные травмы. Она была доставлена в больницу с рваной раной, повреждением коленного сустава и открытым переломом.

Пациентке провели сложную операцию, которая включала пересадку кожи. Женщина встала на ноги через несколько месяцев после начала реабилитации.

медицинаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика