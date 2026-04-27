Локальные перекрытия движения ожидаются в нескольких частях Москвы 28 апреля

Локальные перекрытия движения ожидаются во вторник, 28 апреля, в центре, на западе и юго-западе Москвы. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, время в пути может увеличиться и из-за непогоды, добавили в транспортном ведомстве. По прогнозам синоптиков, снег, дождь и ветер могут задержаться в городе до среды, 29 апреля.

В связи с этим водителей, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, призвали пересесть на городской транспорт. Если поездку на автомобиле отложить невозможно, следует не делать резких маневров, быть внимательнее и планировать в эти дни маршрут заранее.

Также автомобилистам рекомендовали заблаговременно проверять маршрут в навигаторе, планировать поездку с запасом времени и не выезжать в часы пик – с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Ранее москвичей предупредили о возможных корректировках в расписании полетов в столичных аэропортах из-за непогоды. Не исключены и отмены рейсов. Это связано с чисткой взлетно-посадочных полос (ВПП), рулежных дорожек, перронов и обработкой самолетов противообледенительными средствами.

