Экономист Сафонов усомнился в повсеместном подорожании услуг такси на 30% в 2026 году

Поездки на такси в России могут подорожать почти на треть к концу 2026 года, утверждают представители отрасли. Возможен ли такой сценарий, разбиралась Москва 24.

"Постепенная адаптация"

Рост цен на такси к концу 2026 года может составить до 30%. Об этом "Российской газете" рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, на подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей.

В беседе с Autonews.ru Зарипова добавила, что ситуация также стала отражением общей экономики отрасли. В частности, повысились расходы таксопарков: дорожают сами машины, их обслуживание, запчасти и страховка. При этом маржинальность бизнеса такси уже несколько лет не растет.





Ирина Зарипова председатель Общественного совета по развитию такси Говорить о резких скачках или о том, что такси станет недоступным, некорректно. Скорее речь идет о постепенной адаптации рынка к новым условиям. Вопрос доступности будет во многом зависеть от того, какие меры будут приняты для снижения нагрузки на перевозчиков.

Ранее в России изменились правила допуска автомобилей в реестр такси. С 1 марта 2026 года для этого необходимо соблюсти одно из требований: либо машина должна набрать необходимое количество баллов локализации (утвержденное правительством для госзакупок), либо быть произведена по специальному инвестиционному контракту, подписанному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. В список утвержденных Минпромторгом моделей попали такие производители, как "Москвич", Haval, Tenet, Sollers и другие.

Автомобили, зарегистрированные в реестре до 1 марта 2026 года, могут работать без изменений. При этом в Калининградской области и Сибирском федеральном округе переход на новые правила наступит с 1 марта 2028 года, а в Дальневосточном федеральном округе – с 1 марта 2030-го. Однако с 1 января 2033 года автомобили будут допускать в реестр такси исключительно по баллам локализации.

Кроме того, были введены послабления для самозанятых водителей и ИП, которые владеют автомобилями, не соответствующими правилам локализации. Им дали право работать в пределах региональной квоты (25% от общего количества машин в реестре). При этом транспорт должен быть в собственности больше шести месяцев, а водитель обязан трудиться на нем сам, без третьих лиц. Этот порядок сохранится до 1 января 2033 года. В новых российских регионах переходный период для включения машин в реестр продлится до 1 марта 2030 года.

"Разнородная картинка"

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва

Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков согласился с мнением, что стоимость услуг такси повысится к концу года.

"Инфляция есть, цены на топливо и запчасти растут, автомобили дорожают. Перспектив к улучшению ситуации ни для водителей, ни для бизнеса такси пока не видно", – сказал он Москве 24.





Андрей Попков председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Спрос может понижаться, но он сезонный: например, к августу немного падает (в зависимости от региона), в сентябре повышается, после Нового года – стагнация до марта, потом потихоньку выравнивается. И так каждый год, ничего не поменялось.

По его словам, сезонность в данном случае связана в том числе с праздниками и отпусками. При этом он отметил, что на сегодняшний день рентабельность у самих перевозчиков остается невысокой.

"Выигрывает только агрегатор, который получает сверхприбыли, имея 30% и более комиссии от поездки. Дефицит кадров не основная проблема, ключевое – рост цен на расходники и топливо, а также высокая комиссия агрегатора", – резюмировал Попков.

Среди других проблем отрасли доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил рост налоговой нагрузки на бизнес.

"Вторая причина – необходимость использовать такси российской сборки, которые по качеству пока уступают использовавшимся ранее машинам, что повлечет увеличение эксплуатационных расходов. Третья – рост стоимости бензина, который автоматически закладывается в цену услуг. Эти объективные причины будут влиять на рост издержек в течение всего года", – предположил эксперт.

Также, по его словам, на ситуации сказывается общая инфляция, требующая повышения зарплат. Если рынок труда в такси "качнется" в сторону ухода персонала в другие секторы экономики, компаниям придется корректировать уровень окладов.

"Однако есть фактор, сдерживающий рост стоимости, – потребительский спрос. Если цены возрастут существенно, значительная часть людей перестанет пользоваться такси, перейдет в режим экономии, выберет другие способы – каршеринг или кикшеринг. Либо часть рынка уйдет в серую зону – вернутся расчеты наличными при прямых вызовах", – подчеркнул экономист.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Рынок услуг не может умереть полностью, но он реагирует на вызовы: когда растут издержки, единственный способ выжить для некоторых – уход в тень. Однако в малых городах, где рост доходов населения значительно ниже, говорить о росте на 30% смешно – человек просто лишится бизнеса. Картинка будет разнородной.

По словам Сафонова, с учетом того что в такси могут трудиться все граждане с водительскими правами, многие рассматривают эту сферу в качестве временной занятости.

"Разговаривая с водителями, можно услышать, что некоторые из них трудятся только 2–3 месяца – это свидетельствует о поиске дополнительного заработка", – пояснил он.

Не исключено, что работники этого сектора попробуют перейти от работы с агрегатором к варианту поездок на собственном авто с прямым взаимодействием с клиентами. Также может возникнуть ситуация, когда каршеринговые машины начнут использоваться как такси, заключил Сафонов.

