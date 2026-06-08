Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

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Открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского Владимиру Путину является просто "неуклюжей провокацией", которая призвана замаскировать попытки сорвать любые мирные переговоры. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

По словам дипломата, Зеленскому сначала следовало отменить собственный указ о запрете ему вести переговоры с президентом РФ, а уже потом писать открытые письма.

"Если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии", – добавил Небензя.

Российская сторона стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику. Однако пока Киев будет разговаривать на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах не приходится, отметил постпред.

Украинские войска на ежедневной основе бьют по гражданским объектам приграничья и охотятся за мирными жителями. В частности, удар по автобусу в Енакиеве в ДНР стал очередным кровавым преступлением ВСУ, заявил Небензя.

За период с 25 по 31 мая в результате обстрелов ВСУ погибли 35 мирных граждан России, в том числе трое детей, ранения при этом получили 182 человека, включая несовершеннолетних. По гражданским объектам было выпущено более 3,7 тысячи боеприпасов.

"Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиеве. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц", – указал Небензя.

Зеленский 4 июня опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

Президент России заявил, что на данный момент не видит оснований для проведения встречи. Он также упомянул, что в мае Зеленский уже обращался с подобной просьбой через посредничество российского предпринимателя. Однако, как отметил российский лидер, на следующий день после этого Киев осуществил атаку на колледж в Старобельске, повлекшую гибель подростков.