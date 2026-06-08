Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 23:39

Политика

Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

Фото: ТАСС/Zuma

Открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского Владимиру Путину является просто "неуклюжей провокацией", которая призвана замаскировать попытки сорвать любые мирные переговоры. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

По словам дипломата, Зеленскому сначала следовало отменить собственный указ о запрете ему вести переговоры с президентом РФ, а уже потом писать открытые письма.

"Если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии", – добавил Небензя.

Российская сторона стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику. Однако пока Киев будет разговаривать на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах не приходится, отметил постпред.

Украинские войска на ежедневной основе бьют по гражданским объектам приграничья и охотятся за мирными жителями. В частности, удар по автобусу в Енакиеве в ДНР стал очередным кровавым преступлением ВСУ, заявил Небензя.

За период с 25 по 31 мая в результате обстрелов ВСУ погибли 35 мирных граждан России, в том числе трое детей, ранения при этом получили 182 человека, включая несовершеннолетних. По гражданским объектам было выпущено более 3,7 тысячи боеприпасов.

"Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиеве. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц", – указал Небензя.

Зеленский 4 июня опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

Президент России заявил, что на данный момент не видит оснований для проведения встречи. Он также упомянул, что в мае Зеленский уже обращался с подобной просьбой через посредничество российского предпринимателя. Однако, как отметил российский лидер, на следующий день после этого Киев осуществил атаку на колледж в Старобельске, повлекшую гибель подростков.

Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным

Читайте также


политика

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика