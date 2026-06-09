Прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности

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Бюро Ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило прокурора инстанции Карима Хана от должности до вынесения решения по делу в связи с обвинениями в его адрес в сексуальных домогательствах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Бюро также передало дело Хана на рассмотрение Ассамблеи государств – участников МУС и постановило созвать ее специальную сессию для рассмотрения данного вопроса.

Отмечается, что отстранение Хана не предопределяет итогового решения по его делу. Данный шаг был принят на основе расследования Управления служб внутреннего надзора ООН, представленных доказательств, а также заключения группы судебных экспертов и письменных материалов сторон.

Обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты Хану в октябре 2024 года. По данным СМИ, пострадавшая уведомила МУС о предполагаемых случаях сексуальных преступлений, которые датируются 2009 годом. На тот момент ей было чуть больше 20 лет и она работала неоплачиваемым стажером в офисе Хана.

В феврале прошлого года стало известно, что президент США Дональд Трамп включил Хана в санкционный список. Согласно подписанному указу, США запрещают финансирование МУС. Кроме того, активы лиц, включенных в список, замораживаются, а сотрудникам МУС и членам их семей запрещен въезд в Штаты.

