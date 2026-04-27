27 апреля, 21:59
Скончался сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей
Американский сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Marvel.
"От имени семьи мы с прискорбием сообщаем, что писатель и бывший главный редактор (Marvel) Джерри Конвей ушел из жизни", – сказано в сообщении.
Отмечается, что сценарист был важной персоной в сфере комиксов, сформировавшей поп-культуру.
Конвей родился 10 сентября 1952 года в Бруклине. Он известен своей работой над комиксами "Железный человек" 1968 года, "Человек-паук", "Леший" и "Дракула".