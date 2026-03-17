Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 16:40

Культура

Умер британский автор шпионских бестселлеров Лен Дейтон

Фото: Getty Images/Ulf Andersen

Британский писатель Лен Дейтон, известный своими бестселлерами в жанре шпионских триллеров, умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Как уточнил литературный агент Тим Бейтс, писатель ушел из жизни в воскресенье, 15 марта. Причина его смерти не раскрывается.

Первый роман "Досье Ипкресс" Дейтон опубликовал в 1962 году. В результате история столкнувшегося с бюрократией секретного агента разошлась миллионными тиражами.

В триллерах "Лошадь под водой", "Берлинские похороны", "Мозг на миллиард долларов" и "Смерть – дорогое удовольствие" фигурировал тот же герой. По некоторым из книг были сняты фильмы с актером Майклом Кейном в главной роли.

Кроме того, в 1960-х годах Дейтон работал обозревателем по вопросам питания в газете Observer и написал несколько кулинарных книг, включая "Поваренную книгу Лена Дейтона".

культураза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика