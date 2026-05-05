Собянин сообщил о ликвидации второго БПЛА, направлявшегося к Москве

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы в ночь на вторник, 5 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере Max.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО одного украинского дрона, летевшего в сторону столицы ночью 5 мая. Сотрудники экстренных служб также выехали к месту падения фрагментов БПЛА.

Кроме того, за понедельник, 4 мая, на подлете к столице было сбито 14 украинских БПЛА. Один из уничтоженных дронов упал на здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате ЧП никто из людей не пострадал.