05 мая, 06:44

Минобороны РФ предупредило киевлян о необходимости своевременно покинуть город

Фото: 123RF.com/palinchak

Министерство обороны России обратилось к гражданскому населению Киева и персоналу зарубежных дипмиссий с предупреждением о том, что в случае нанесения ответного удара им следует заблаговременно эвакуироваться из города. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что, если Украина попытается реализовать преступные замыслы, направленные на срыв празднования Дня Победы, Вооруженные силы России нанесут ответный удар непосредственно по центру украинской столицы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нанести удар с помощью БПЛА по параду 9 мая. При этом об этом он заявил во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване. По его словам, украинские дроны могут "прилететь" на парад.

Однако позднее он объявил, что вводит режим тишины, который будет действовать с 00:00 6 мая. По его словам, до данной даты украинская армия будет принимать меры для обеспечения режима прекращения огня, а после – действовать зеркально.

Это стало ответом на то, что Россия объявила перемирие в зоне спецоперации 8 и 9 мая. Такое решение принято Владимиром Путиным. В Минобороны выразили надежду, что Украина последует этому примеру.

