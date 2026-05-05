05 мая, 07:22

Премьер Эстонии будет находиться в приграничной с Россией Нарве 9 мая

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал посетит Нарву 9 мая, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Европы. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что праздничные мероприятия развернутся у самой границы с Россией – на Рыночной и Стокгольмской площадях.

Компанию главе эстонского правительства в поездке составит еврокомиссар по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.

При этом СМИ недавно отмечали, что в Эстонии начали продажи специальных туров, приуроченных к 9 Мая. Участников, как утверждалось, довезут до берега Нарвы, откуда откроется обзор на праздничные мероприятия в Ивангороде Ленинградской области.

Туроператоры объяснили высокий спрос на такие туры тем, что День Победы глубоко укоренился в сознании жителей восточных регионов прибалтийской республики.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что надеется встретиться с Владимиром Путиным во время визита в Москву по случаю Дня Победы. По его словам, он планирует обсудить с российским лидером конфликт на Украине и его скорейшее урегулирование.

