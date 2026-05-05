Три человека пострадали при атаке БПЛА на Чебоксары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Чебоксары. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии.

По информации ведомства, один пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще два местных жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно.

Ранее два мирных жителя получили ранения при атаке дронов в Брянской области. По информации главы региона Александра Богомаза, БПЛА атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа.

Пострадавшие мужчина и женщина были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.