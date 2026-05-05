Возгорание произошло в промзоне Ленобласти в результате атаки БПЛА

Возгорание зафиксировано в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Специалисты МЧС и "Леноблпожспаса" приступили к ликвидации возгорания. Подробности происшествия уточняются.

Всего на данный момент, по информации Дрозденко, над регионом было сбито 18 дронов.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на вторник, 5 мая. Мэр указывал, что на месте падения обломков дронов работали специалисты экстренных служб.