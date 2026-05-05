Собянин: силы ПВО сбили еще три БПЛА, направлявшихся на Москву

Сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву во вторник, 5 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Мэр отметил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее градоначальник заявил об уничтожении двух БПЛА, которые двигались в сторону города. На место падения фрагментов также выезжали сотрудники экстренных служб города. Позже силы ПВО перехватили еще один беспилотник.

В понедельник, 4 мая, на подлете к столице было сбито 14 БПЛА. Один из дронов упал на здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате ЧП никто не пострадал.

