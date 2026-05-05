05 мая, 08:56

Безопасность

Россиян предупредили о мошеннической схеме с памятными медалями ко Дню Победы

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В преддверии Дня Победы мошенники начали звонить пожилым людям и, представляясь сотрудниками администраций, сообщать о якобы вручении памятных медалей. Об этом предупредила юрист, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.

Эксперт обратила внимание на возросшую активность аферистов перед праздником. Также она сообщила, что они стали действовать более изощренно и психологически точно.

"Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград", – отметила Шляпина в беседе с РИА Новости.

Причем для придания своей легенде правдоподобности злоумышленники могут называть этаж и номер кабинета, где якобы будет происходить вручение наград.

Главной целью такой схемы, по словам юриста, является кража персональных данных, таких как ФИО, паспортные данные и СНИЛС, которые впоследствии используются для доступа к аккаунту на портале "Госуслуги".

"Захватив контроль над личным кабинетом, преступники могут распоряжаться сбережениями жертвы, оформлять кредиты и совершать другие юридически значимые действия от ее имени", – пояснила она.

Вместе с тем Шляпина предупредила, что мошенники могут выдавать себя за социальных работников или сотрудников фондов и выманивать у граждан данные банковских карт под предлогом начисления "праздничных" выплат.

Еще одна волна активизации аферистов, работающих на рынке аренды загородной недвижимости, была зафиксирована в связи с началом дачного сезона. Одна из самых распространенных схем обмана – это публикация объявлений о сдаче несуществующих дач. Потенциальным клиентам предлагают внести полную предоплату за дом, которого в реальности нет, а после получения денег лжеарендодатели исчезают.

