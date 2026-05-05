05 мая, 09:39

Транспорт

Новая велотрасса появится в Филимонковском районе

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Велосипедный маршрут протяженностью более 1 километра появится в Филимонковском районе. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Велотрасса будет в составе жилого комплекса "Первый Московский". Она станет важным элементом спортивной составляющей района.

Как отметил вице-мэр, новую велодорожку сделают закольцованной. Ее ширина составит 2,5 метра. Она свяжет улицы Никитина, Лаптева и Москвитина и органично впишется в существующий ланд­шафт.

Кроме того, велотрасса объединит дворы с объектами инфраструктуры, пройдя в том числе вокруг строящего детского сада на 350 мест. Кроме того, она будет идти параллельно уже готовому разноуровневому пешеходному маршруту, частью которого яв­ляется деревянный мост, добавил Ефимов.

Участок велотрассы рядом с двумя построенными и заселенными домами 7 и 9 на улице Лаптева уже готов к использованию. Он будет удобен для семей с детьми, которые станут добираться до нового дошкольного учреждения по этому маршруту.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что на велодорожку нанесут разметку, а по ее периметру поставят уличные светильники. Вдоль велосипедного маршрута предусмотрены зоны для тихого отдыха с беседками, перголами и малыми архитектурными формами, детские и спортивные площадки. По его словам, для удобства граждан во дворах ЖК сделали велопарковки, а на подземных этажах – кладовые помещения для хранения велосипедов в холодное время года.

Кроме того, на западе столицы появится пешеходный маршрут. Он пройдет от моста Академика Королева до здания театра "Мастерская П. Н. Фоменко". Его длина превысит 2,5 километра. При этом участок от моста Академика Королева до ЖК "Береговой" уже доступен для всех желающих.

