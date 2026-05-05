Москвичи сообщили о проблемах в работе интернета и отправке СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи сообщают о сбоях в работе мобильного интернета и невозможности отправить СМС-сообщения.

По некоторым данным, интернет не работает с 08:00 вторника, 5 мая. При этом, как утверждается, не загружаются и сайты из "белого списка".

Ранее сотовые операторы предупреждали о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в период с 5 по 9 мая.

Например, "Билайн" заявил, что возможные ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. В компании рекомендовали жителям и гостям города использовать для доступа в интернет Wi-Fi, а для звонков включить функцию VoLTE в настройках телефона.

