05 мая, 09:39
Двух ученых из Новосибирска отправили в колонию по делу о госизмене
Новосибирский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина, обвиняемых в государственной измене. Обоих мужчин приговорили к срокам в колонии. Об этом сообщили ТАСС в суде.
По итогам судебного разбирательства им назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который собирал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передавал их украинским спецслужбам.
Полученная информация позволила противнику точнее наносить артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по российским позициям. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, он заключен под стражу.