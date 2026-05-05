Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:30

Происшествия

Силы ПВО сбили 43 украинских БПЛА над регионами РФ за 2 часа

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали 43 украинских БПЛА над 9 регионами России за 2 часа. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 07:00 до 09:00 во вторник, 5 мая. Дроны были сбиты в небе над территориями Курской, Брянской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Волгоградской и Калужской областей, а также Республики Адыгеи и Московского региона.

Ночью 5 мая на подлете к Москве были уничтожены 6 беспилотников. Во всех случаях к местам падения обломков отправляли специалистов экстренных служб.

Также стало известно о возгорании в промзоне в Киришах Ленинградской области после атаки БПЛА. На месте работали сотрудники МЧС и "Леноблпожспаса".

Через некоторое время пожар удалось локализовать. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, основной целью атаки ВСУ стал нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ".

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика