Силы ПВО сбили 43 украинских БПЛА над регионами РФ за 2 часа

Дежурные силы ПВО ликвидировали 43 украинских БПЛА над 9 регионами России за 2 часа. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 07:00 до 09:00 во вторник, 5 мая. Дроны были сбиты в небе над территориями Курской, Брянской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Волгоградской и Калужской областей, а также Республики Адыгеи и Московского региона.

Ночью 5 мая на подлете к Москве были уничтожены 6 беспилотников. Во всех случаях к местам падения обломков отправляли специалистов экстренных служб.

Также стало известно о возгорании в промзоне в Киришах Ленинградской области после атаки БПЛА. На месте работали сотрудники МЧС и "Леноблпожспаса".

Через некоторое время пожар удалось локализовать. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, основной целью атаки ВСУ стал нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ".

