Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 11:37

Спорт

Бивол опустился на шестую строчку рейтинга боксеров мира по версии The Ring

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер

Россиянин Дмитрий Бивол больше не состоит в топ-5 боксеров мира по версии журнала The Ring, передает RT.

Спортсмен опустился с пятой строчки на шестую – его обогнал американец Дэвид Бенавидес, который ранее победил мексиканца Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Первое место в рейтинге занимает японец Наоя Иноуэ, второе – украинец Александр Усик, а третье – американец Шакур Стивенсон.

До этого Федерация бокса России вступила в Международную спортивную организацию, регулирующую любительский бокс (World Boxing). Заявку принял исполнительный комитет организации. Кроме того, в World Boxing приняты федерации бокса Белоруссии, Кипра, Папуа – Новой Гвинеи, Замбии, Ниуэ, Тонга, Мозамбика и Танзании.

Читайте также


спорт

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика