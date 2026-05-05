Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 11:18

Политика
Главная / Новости /

Посол РФ Корчунов: действия НАТО на Кольском полуострове грозят прямым столкновением

Посол РФ назвал последствия действий НАТО на Кольском полуострове

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Действия НАТО против стратегических потенциалов России на Кольском полуострове грозят прямым столкновением. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Он уточнил, что приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран Североатлантического альянса представляет угрозу для нацбезопасности РФ.

"Хуже того – нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности Альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность, повышая риски непреднамеренной эскалации и скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями", – сказал собеседник агентства.

Вместе с тем страны Евросоюза и НАТО намерены обкатать в Балтийском море блокировку судоходства для нанесения ущерба другим государствам, указал ранее дипломат Артем Булатов. С его слов, анализ развернутой Западом кампании в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах РФ, показал, что целью ЕС и Альянса является лишение России доходов от торговли, проводимой в соответствии с международным правом.

Читайте также


политика

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика