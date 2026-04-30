Страны Европы хотят создать объединенные ВМС для противостояния РФ

Великобритания и еще 9 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) для противостояния России. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Речь идет о Британии, Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, Норвегии, странах Балтии и Нидерландах. США в состав не войдут, однако рассматривается возможность участия Канады.

Глава военно-морского флота Британии генерал Гвин Дженкинс уточнил, что объединенные ВМС будут действовать в качестве "дополнения к НАТО". Ожидается, что они займутся совместной подготовкой и обучением бойцов. Управление будет проводиться из штаба в Британии.

По словам Дженкинса, создание объединенных ВМС позволит обладать реальными возможностями и планами ведения войны в случае начала боевых действий.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы в скором времени может начать военную операцию против государства, входящего в НАТО. По его словам, речь идет "скорее о месяцах, чем о годах".

Также Туск усомнился, что США станут защищать Европу в соответствии со своими обязательствами по Альянсу в случае якобы нападения со стороны РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания премьер-министра Польши о якобы угрозе со стороны России очередным проявлением милитаризма и русофобии.