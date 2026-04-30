Медведев сравнил отношения США и Европы с "пауками в банке"

Отношения США и Европы похожи на "пауков в банке", заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне "Знание. Первые", его слова передает телеканал "360".

По его словам, за их отношениями "довольно забавно наблюдать". При этом не имеет значения, кому Россия симпатизирует.

Он также добавил, что наблюдать можно, "запасаясь попкорном", пока российская сторона будет заниматься только своими делами и развитием, поскольку у Москвы есть "свои интересы".

Ранее Медведев заявил, что сомневается в том, что США "впрягутся" за Европу, если возникнет гипотетический конфликт с Россией. Он объяснил, что дело не в критическом отношении американского лидера Дональда Трампа к европейцам и не в конфликте с Ираном – просто Вашингтону не нужна Европа.

Сам вопрос о возможности такого конфликта Медведев называет непраздным. Он напомнил, что Франция и Польша начали подготовку к совместным ядерным учениям.

