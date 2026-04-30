В "Автодоре" прокомментировали тренд с разгоном водителей до 300 км/ч

Разгон автомобилей до 300 километров в час – это грубое нарушение ПДД и прямая угроза жизни. Об этом напомнили в пресс-службе компании "Автодор", комментируя тренд с видео, где автомобилисты превышают скорость на трассах с плотным потоком машин.

На некоторых кадрах рядом заметны спящие или просто не осознающие риска пассажиры. Это уже не "контент" и не развлечение, подчеркнули в компании.

"Чем заканчиваются такие гонки и превышение скорости, хорошо видно на кадрах с камер фотовидеофиксации и реальных ДТП. Разница между "видео для соцсетей" и реальностью может быть доли секунды", – указали представители "Автодора".

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и ПДД, подчеркнув, что никакой видеоролик не стоит человеческой жизни.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) выступили за снижение нештрафуемого порога превышения скорости, подчеркнув, что это решение все же должно быть принято правительством и МВД РФ. Как отметил гендиректор центра Михаил Кизлык, дорожные камеры технически готовы к снижению порога с 20 до 2–3 километров в час. По его мнению, это может уменьшить смертность в результате ДТП.