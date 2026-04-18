МВД РФ опровергло зависимость комплексов видеофиксации от интернет-соединения

Сбои или полное отсутствие подключения к интернету не сказываются на способности дорожных камер выявлять и фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме, сохраняют полную функциональность вне зависимости от состояния телекоммуникационной сети.

Процесс фото- и видеозаписи правонарушений является автономным, и отсутствие канала связи с интернетом не становится препятствием для формирования доказательной базы по административным делам.

Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что число нарушений ПДД водителями грузовиков сократилось в Москве на 47% благодаря камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Также, как отметили в департаменте, благодаря камерам уменьшается нагрузка на дороги и повышается порядок в области обращения с отходами.