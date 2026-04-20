Пик звездопада Лириды ожидается в ночь на 23 апреля

Пик звездопада Лириды придется на 23:00 в среду, 22 апреля, передала пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Если у вас накопилось большое количество желаний, то уже в эту среду около полуночи Вселенная предоставит вам очередной шанс их высказать", – отметили ученые.

Звездопад Лириды считается одним из ярких метеорных потоков весны. Согласно прогнозам экспертов, в максимуме можно увидеть около 20 падающих звезд в час при условии чистого неба и нахождения вдали от города.

В качестве еще одного требования исследователи заявили о необходимости непрерывно крутить головой и не моргать.

"Так как вряд ли это кому-то под силу, то лучше все же выбрать из списка 2–3 самых главных желания: такое количество падающих звезд увидеть за полчаса или час получится почти наверняка в спокойном режиме, укутавшись в одеяло и согреваясь термосом с кофе", – говорится в публикации.

Явление будет продолжаться всю ночь до рассвета. В РАН добавили, что Лириды обычно имеют короткий и резкий максимум, поэтому в другие дни вероятность увидеть такое количество падающих звезд сильно сократится.

Однако при пропуске этого события следующая подобная возможность наступит уже 6 мая, когда через максимум пройдет еще один метеорный поток – Аквариды.

"Далее ничего особо интересного не будет почти 3 месяца, пока в середине августа не выйдет на максимум легендарный звездопад Персеиды – один из самых сильных в году, который очень приятно будет наблюдать теплой бархатной августовской ночью, если, конечно, повезет с погодой", – заключили ученые.

