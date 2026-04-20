20 апреля, 16:45

Пик звездопада Лириды ожидается в ночь на 23 апреля

Пик звездопада Лириды придется на 23:00 в среду, 22 апреля, передала пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Если у вас накопилось большое количество желаний, то уже в эту среду около полуночи Вселенная предоставит вам очередной шанс их высказать", – отметили ученые.

Звездопад Лириды считается одним из ярких метеорных потоков весны. Согласно прогнозам экспертов, в максимуме можно увидеть около 20 падающих звезд в час при условии чистого неба и нахождения вдали от города.

В качестве еще одного требования исследователи заявили о необходимости непрерывно крутить головой и не моргать.

"Так как вряд ли это кому-то под силу, то лучше все же выбрать из списка 2–3 самых главных желания: такое количество падающих звезд увидеть за полчаса или час получится почти наверняка в спокойном режиме, укутавшись в одеяло и согреваясь термосом с кофе", – говорится в публикации.

Явление будет продолжаться всю ночь до рассвета. В РАН добавили, что Лириды обычно имеют короткий и резкий максимум, поэтому в другие дни вероятность увидеть такое количество падающих звезд сильно сократится.

Однако при пропуске этого события следующая подобная возможность наступит уже 6 мая, когда через максимум пройдет еще один метеорный поток – Аквариды.

"Далее ничего особо интересного не будет почти 3 месяца, пока в середине августа не выйдет на максимум легендарный звездопад Персеиды – один из самых сильных в году, который очень приятно будет наблюдать теплой бархатной августовской ночью, если, конечно, повезет с погодой", – заключили ученые.

Ранее россиянам назвали лучшие локации для наблюдения "затмения века" в 2027 году. По словам астронома Фаины Рублевой, на территории России увидеть его не получится, придется отправиться, например, в Северную Африку или в южную часть Европы. При этом по-настоящему ярким впечатлением станет поездка в это время в Египет, в древний город Луксор.

Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние из-за магнитных бурь

Читайте также


наука

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

