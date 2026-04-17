Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями "космической медузы" в небе над городом

Жители Санкт-Петербурга в ночь на 17 апреля увидели "космическую медузу", сообщает газета "Известия" со ссылкой на видео очевидцев.

По данным журналистов, подобное атмосферное явление происходит при запуске космических ракет. Расстояние от Санкт-Петербурга до космодрома Плесецк составляет около 600 километров по прямой.

Ранее ученые рассказали, что этой весной россияне смогут наблюдать метеорные потоки Лириды и Эта-Аквариды. Максимум потока Лириды наступит 22 апреля. В ночь на 23-е число в небе можно будет увидеть до 20 метеоров в час.



В свою очередь, максимум метеорного потока Эта-Аквариды наступит 5 мая. В максимуме потока можно наблюдать до 65 метеоров в час. Весенние звездопады являются ежегодным явлением. Наблюдение следует вести в темное время суток и вдали от засветки.

