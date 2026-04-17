17 апреля, 09:42

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями "космической медузы" в небе над городом

Фото: телеграм-канал "Питер Live"

Жители Санкт-Петербурга в ночь на 17 апреля увидели "космическую медузу", сообщает газета "Известия" со ссылкой на видео очевидцев.

По данным журналистов, подобное атмосферное явление происходит при запуске космических ракет. Расстояние от Санкт-Петербурга до космодрома Плесецк составляет около 600 километров по прямой.

Ранее ученые рассказали, что этой весной россияне смогут наблюдать метеорные потоки Лириды и Эта-Аквариды. Максимум потока Лириды наступит 22 апреля. В ночь на 23-е число в небе можно будет увидеть до 20 метеоров в час.

В свою очередь, максимум метеорного потока Эта-Аквариды наступит 5 мая. В максимуме потока можно наблюдать до 65 метеоров в час. Весенние звездопады являются ежегодным явлением. Наблюдение следует вести в темное время суток и вдали от засветки.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
