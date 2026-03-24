Эксперт Алексеев: максимум метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды можно увидеть весной

Фото: depositphotos/raspirator​

Максимум метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды можно увидеть этой весной. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

По словам ученого, наблюдение метеоров следует вести за городом.

"Максимум метеорного потока (день, когда можно увидеть максимальное число падающих метеоров. – Прим. ред.) Лириды наступит 22 апреля. Имея обычно малое количество метеоров, поток известен резким увеличением активности в 1803, 1922 и 1982 годах", – сказал Алексеев.

Он пояснил, что в ночь на 23 апреля можно будет увидеть до 20 метеоров в час. Это будет первый весенний звездопад.

В свою очередь, максимум метеорного потока Эта-Аквариды наступит 5 мая. В максимуме потока можно наблюдать до 65 метеоров в час.

Весенние звездопады являются ежегодным явлением. Наблюдение следует вести в темное время суток и вдали от засветки. Кроме того, метеорные потоки наблюдают широкоугольными камерами.

Ранее сообщалось, что в России с 6 по 12 апреля впервые пройдет Неделя космоса. Это серия научных, образовательных и культурных мероприятий, приуроченных к 65-летию первого полета человека в космос.

В эту неделю по всей стране запланированы лекции, форумы, кинопоказы и образовательные акции. В дальнейшем ее планируется проводить ежегодно в те же даты.