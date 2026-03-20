20 марта, 14:27

Астероид получил имя ярославского астронома Николая Перова

Фото: vk.com/yarplaneta

Имя ярославского астронома и педагога Николая Перова присвоено астероиду главного пояса 673741 (2015 FW189). Теперь он официально именуется Nikolayperov, сообщила пресс-служба Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой.

"В память о выдающемся ярославском астрономе и педагоге Николае Ивановиче Перове (1950–2025) его имя теперь принадлежит космосу", – говорится в сообщении.

Решение было принято Международным астрономическим союзом по инициативе коллег.

Благодаря ходатайству Перова в 2008 году астероид (15212) получил имя "Ярославль". Теперь и имя самого ученого, по словам его коллег, навсегда закреплено на звездной карте.

По данным планетария, астероид Nikolayperov, открытый в 2012 году первооткрывателями Тимуром Крячко и Борисом Сатовским, движется по орбите со средним радиусом 2.87 астрономической единицы от Солнца, совершая полный оборот за 4.86 года.

Ранее американское космическое агентство NASA опровергло столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в декабре 2032 года. Он пролетит мимо спутника на расстоянии 21,2 тысячи километров. До этого ученые оценивали вероятность столкновения космического спутника с Луной в 4,3%. Утверждалось, что это должно было стать одним из самых зрелищных и научно ценных событий XXI века.

