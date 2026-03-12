Ученые объяснили движение кометы 3I/ATLAS разведывательной миссией во Вселенной

Астрофизик Ави Леб представил новые данные, которые могут свидетельствовать в пользу искусственного происхождения кометы 3I/ATLAS. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

В июле 2025 года астрономы обнаружили в Солнечной системе необычный объект, который даже не смогли толком классифицировать. Его так и называют – межзвездный объект 3I/ATLAS, поскольку, судя по траектории, он прибыл к нам из другой звездной системы, а может быть, даже из другой галактики. С момента его обнаружения ученые не перестают удивляться: у 3I/ATLAS необычная вытянутая форма, нетипичный химический состав и непривычная орбита. Все это позволило некоторым исследователям осторожно предположить, что объект может являться инопланетным зондом искусственного происхождения.

Самым большим приверженцем этой теории стал Ави Леб – американо-израильский астрофизик, профессор Гарвардского университета. Леб является основателем проекта Galileo по поиску внеземных технологических сигнатур и еще в 2017 году объявил, что первый межзвездный объект Омуамуа – это "космический парусник", запущенный другой цивилизацией. По этому поводу он даже написал книгу "Внеземной: первый признак разумной жизни за пределами Земли", ставшую бестселлером. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 3I/ATLAS Леб тоже считает инопланетным кораблем.

Как уже говорилось, этот межзвездный объект обладает целым комплексом необычных свойств, выделяющих его на фоне других астероидов и комет. Во-первых, судя по всему, он покрыт какой-то очень толстой органической коркой, которая защищает его ядро от солнечного тепла. Во-вторых, в отличие от обычных комет, в его выбросах преобладает углекислый газ, а не вода. Также в них обнаружено аномально высокое содержание паров никеля и железа, что характерно для промышленных сплавов на Земле. Размеры 3I/ATLAS тоже впечатляют: при диаметре ядра до 5,6 км он значительно больше своих межзвездных предшественников.

При желании все эти странности можно объяснить тем, что объект образовался в другой звездной системе, свойства которой нам неизвестны. Но вот его "поведение" оправдать намного сложнее. Траектория 3I/ATLAS практически совпадает с плоскостью эклиптики (наклон менее 5 градусов), а это крайне маловероятное совпадение (0,2%) для случайного объекта.

Кроме того, у него зафиксировано "негравитационное ускорение", и, хотя NASA объясняет это реактивной силой испаряющихся газов, это породило множество дискуссий об искусственном происхождении. А самая известная странность объекта – его "антихвост". В 2025 году астрономы заметили у объекта струю газа, направленную прямо к Солнцу, а не от него, что нетипично для комет. Было похоже на то, что 3I/ATLAS замедляется с помощью тормозного двигателя.

Теперь же, когда объект уже покидает центральную часть Солнечной системы, исследователи наблюдают у него целых три реактивных струи, бьющих в разных направлениях. Необычность заключается в том, что струи расположены симметрично. Леб вновь заявил, что такая картина напоминает синхронизированную работу двигателей, с помощью которых объект стабилизирует свое положение в пространстве.

3I/ATLAS уже посетил окрестности Марса, Венеры, Меркурия и Земли, а теперь приближается к Юпитеру – максимальное сближение с этой планетой произойдет уже в марте. В июле 2026 года объект пересечет орбиту Сатурна, а к марту 2028 года – орбиту Нептуна, после чего навсегда уйдет в межзвездное пространство. Как считает Ави Леб, весь этот маршрут подозрительно напоминает разведывательную миссию, которую выполняет аппарат, построенный другой цивилизацией. К сожалению, у человечества нет технических возможностей, чтобы догнать 3I/ATLAS и изучить его поближе. Все, что мы можем, – наблюдать за его пролетом и надеяться, что ничего плохого не случится.

