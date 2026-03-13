Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 марта, 12:00

Происшествия

Суд в Москве приговорил к 11 годам тюрьмы мужчину, который сжег заживо бывшую жену

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бутырский районный суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужчину, который заживо сжег экс-супругу. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Инстанция установила, что Андрей Бенгард поссорился со своей бывшей женой из-за ревности. Он взял с балкона легковоспламеняющуюся жидкость, облил одежду женщины и поджег. Пламя распространилось по ткани и телу. Из-за ожогов она умерла.

Бенгарда признали виновным в намеренном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти человека.

Ранее суд приговорил мужчину к 5 годам колонии общего режима за попытку изнасилования девушки в апарт-отеле в столичном районе Дорогомилово. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомку, однако она убежала и обратилась в полицию.

судыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика