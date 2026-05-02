Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 10:23

Мэр Москвы

Собянин рассказал о социальной поддержке пациентов московских стационаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва поддерживает пациентов городских стационаров, реализуя проект "Социальная помощь в больницах" с 2021 года, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"В столичных клиниках социальные координаторы и психологи помогают пациентам в решении немедицинских вопросов", – написал он.

Специалисты ищут родственников, сопровождают при выписке и, при необходимости, помогают оформить дальнейший уход на дому, а также информируют о возможности обучения близких в школе родственного ухода и Симуляционном центре, консультируют по вариантам соцпомощи, оказывают психологическую поддержку.

В 2025 году специалисты приступили к работе в ИКБ № 1, ИКБ № 2, МКНЦ имени А. С. Логинова, НИКИО имени Л. И. Свержевского и МНПЦ имени С. И. Спасокукоцкого.

Кроме того, в столице работает Московская служба онкопсихологов. Она оказывает психологическое сопровождение для пациентов с онкозаболеваниями и для их родственников. Получить консультацию специалиста можно без предварительной записи в день обращения во всех центрах амбулаторной онкологической помощи города.

Для москвичей также доступны дистанционные форматы поддержки через онлайн-платформу "Психология для жизни" и приложение "ЕМИАС.ИНФО".

Вместе с тем в прошлом году онкопсихологи начали работать в Морозовской детской больнице.

Ранее Собянин назвал городскую клиническую больницу № 15 имени О. М. Филатова одним из ведущих медучреждений Москвы. По словам мэра, каждый год больница помогает около 200 тысячам москвичей. Ее врачи проводят свыше 90 тысяч операций в год. Из них 5,5 тысячи – высокотехнологичные. Всего в штате медучреждения 3 500 специалистов.

