Катар отменит бесплатное проживание для туристов в отелях с 15 марта

Фото: 123RF.com/paulcowan

Катар решил прекратить программу бесплатного проживания и питания для туристов, которые не смогли покинуть страну из-за закрытия воздушного пространства. Об этом сообщили в посольстве России в Дохе.

"Последняя ночь действия программы – с 14 на 15 марта 2026 год", – говорится в сообщении дипмиссии.

С 12:00 по московскому времени 15 марта туристы должны будут выехать из отелей либо продлить проживание за свой счет. Программа действовала с 28 февраля для тех, кто не смог улететь из-за эскалации в зоне Персидского залива. Ее неоднократно продлевали.

При этом последний вывозной рейс катарской авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву запланирован на 14 марта. Он станет третьим с начала конфликта. Вылет должен состояться в 11:40 по местному времени. Пассажиров с подтвержденным бронированием попросили прибыть в аэропорт за 4 часа.

Ранее АТОР составила черный список отелей Дубая за выселение российских туристов. В Ассоциации отметили, что большинство туристов были размещены в гостиницах, однако зафиксированы и случаи выселения гостей, у которых отменили авиарейсы.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Республика атаковала в ответ в том числе американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.