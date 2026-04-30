Первая пробежка в рамках проекта "Мой спортивный район" пройдет 3 мая

В Москве 3 мая пройдет первая пробежка в рамках проекта "Мой спортивный район". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект открывает клуб "Культура бега". Встречи будут проводиться с мая по октябрь раз в три недели по субботам или воскресеньям. На каждой тренировке участников будет сопровождать тренер и приглашенный специалист по спорту, питанию и другим темам.

Участники преодолеют 5–6 километров в спокойном темпе, слушая тематические рассказы эксперта. Например, первая пробежка пройдет по Лужнецкой набережной. На ней экспертом станет мастер спорта по легкой атлетике, участник чемпионата мира по кроссу Андрей Стрижаков.

Вторую пробежку проведут 24 мая. Ее маршрут пройдет по историческим местам столицы, участников будет сопровождать экскурсовод Георгий Макеев. В рамках следующей пробежки, которая пройдет 13 июня, бегуны преодолеют дистанцию вместе с нутрициологом Анастасией Жуковой.

Все пробежки бесплатные, однако на них потребуется регистрация.

Регулярные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" проходят с весны 2024 года. За это время свыше 20 тысяч человек приняли участие более чем в 1,8 тысячи занятиях.

Ранее сообщалось, что новая игровая зона с 10 теннисными столами и площадкой для бадминтона открылась на территории ВДНХ в Москве. Спортивное пространство находится на площади Промышленности, между павильонами № 57 "Россия – моя история" и № 58 "Музей славянской письменности "Слово".

Для посетителей также работает пункт проката инвентаря, в том числе ракеток, шариков и воланов.