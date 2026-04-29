Москомспорт предлагает участникам СВО бесплатные тренировки и льготы

В Москве ветераны спецоперации могут бесплатно заниматься физкультурой и спортом, а также получать различные льготы от городского департамента спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

При предъявлении удостоверения ветерана боевых действий на спортобъектах Москомспорта физкультурно-оздоровительные услуги доступны вне очереди. О том, какие секции и физкультурные мероприятия проводятся в столице, можно узнать на портале "Московский спорт".

Учреждения Москомспорта регулярно проводят бесплатные занятия для жителей Москвы. Участники СВО имеют приоритет при зачислении в секции и при регистрации на массовые спортивные мероприятия. Так, например, они могут бесплатно принять участие в легкоатлетических забегах, которые проводятся совместно с "Беговым сообществом".

Вместе с тем ветераны СВО могут заняться спортом профессионально. В настоящее время они проходят подготовку в учреждениях Москомспорта по видам спорта для людей с инвалидностью, куда вошли волейбол сидя, армрестлинг, велоспорт-шоссе, фехтование на колясках, стрельба из лука, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба и велоспорт-тандем.

Ранее участники спецоперации и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки участников СВО. Благодаря работе центра были решены вопросы юридической помощи, содействия в трудоустройстве, подбора образовательных программ, оформления мер социальной поддержки и решения адресных вопросов.

