В Кремле объяснили ограничения в отношении некоторой литературы и сериалов

Отслеживание соблюдения запретов и грамотного маркирования литературы, фильмов и иных материалов является прерогативой министерства культуры России и других ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом не должно быть ни у кого сомнений", – передает его слова газета "Известия".

Песков также указал на то, что в этих вопросах речь идет в первую очередь о соблюдении законов, действующих на территории России. Его "духу и букве" должны следовать все граждане.

По словам представителя Кремля, проблемы тех лиц, в отношении которых инстанциями были приняты определенные решения, должны решаться в рабочем порядке.

Ранее стало известно, что третий сезон сериала "Метод" удалили с онлайн-платформ "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора. РКН в своем предписании сослался на Минкульт, который нашел в ленте материалы, подрывающие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.

Информацию подтвердил гендиректор и продюсер Zoom Production Владимир Маслов, уточнивший, что были запрошены разъяснения по поводу того, какие именно нормы закона и традиционные ценности нарушены. Однако, по его словам, в отправленных в ответ документах отсутствовали конкретные формулировки.

Позже в ведомстве отметили, что проверка сериала на соответствие духовно-нравственным ценностям была инициирована в связи с запросом гражданина. В ходе мероприятий было выдано заключение с учетом процедуры, утвержденной приказом министерства.

