Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 16:03

Общество

Донскую стерлядь предложили исключить из Красной книги России

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ученые предложили исключить донскую стерлядь из Красных книг России и Ростовской области из-за увеличения численности ее популяции и расширения ареала обитания. Об этом заявил начальник центра водных биоресурсов южного филиала ВНИИРО Валерий Лужняк.

"Полученные материалы исследований позволяют рекомендовать исключить популяцию стерляди бассейна Нижнего Дона ниже плотины Цимлянского гидроузла из перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Ростовской области", – цитирует его РИА Новости.

Лужняк напомнил, что в конце XX века численность этой рыбы в Нижнем Дону была настолько низкой, что существовал риск полного исчезновения вида. Однако благодаря мерам по искусственному воспроизводству ситуация изменилась.

В частности, исследования 2024 года показали, что стерлядь может нереститься естественным образом в Нижнем Дону. Также расширился и ареал ее обитания.

"Теперь, как и в конце 19 – начале 20 веков, стерлядь снова стала встречаться в Азовском море, несмотря на существенное повышение солености", – пояснил Лужняк.

Например, половозрелые особи были обнаружены в восточной части Таганрогского залива, где соленость превышает 7 промилле, а также в Запорожской области, где показатели составляют 15 промилле.

"Увеличение численности стерляди в Нижнем Дону благодаря значительным объемам выпуска молоди в последние десятилетия дает предпосылки для изменения ее природоохранного статуса", – заключил он.

Ранее обитающих в Антарктиде императорских пингвинов и кергеленских морских котиков признали вымирающими видами. Первые получили соответствующий статус, поскольку, согласно прогнозу, к 2080-м годам численность этого вида может сократиться в 2 раза.

В свою очередь, кергеленских морских котиков признали вымирающим видом, так как с 2000 года их популяция стала меньше на 50%. Это произошло из-за сокращения кормовой базы.

животныеобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика