29 апреля, 16:36

Культура

Культурные центры Москвы приглашают на занятия танцами разных стран мира

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Юных и взрослых москвичей и гостей столицы пригласили принять участие в танцевальных занятиях в культурных центрах Москвы, подведомственных департаменту культуры города, передает портал мэра и правительства столицы.

В студии ирландских танцев "Ринке" в Культурном центре ЗИЛ можно научиться ирландскому танцу в мягкой и жесткой обуви. Занятия проводит мастер с 20-летним танцевальным стажем Александр Кухаренко и танцор с 15-летним стажем Мария Алышева.

"Наши ученики развивают координацию и чувство ритма, работают над красивой осанкой, занимаются общей физической подготовкой. Вскоре после начала тренировок появляется возможность выступать на соревнованиях, а ученики старшей группы регулярно принимают участие в различных концертах и съемках танцевальных клипов", – отметил Кухаренко.

Специалисты регулярно проводят мастер-классы и в других российских городах. Посещать уроки танцев можно и детям от 5 лет. Записаться туда можно по ссылке.

Уроки китайских танцев можно посетить в студии "Шелковый путь" в Культурном центре ЗИЛ. В основе этого вида танцев лежит дыхательная практика. Кроме того, на уроках используют веера, рукава, ленты, зонты и музыкальные инструменты.

Особенности китайских танцев связаны с древними традициями, философией и боевыми искусствами, указала преподаватель студии Ирина Чикова. В центре регулярно проходят отчетные концерты коллектива, также вместе с другими ансамблями он участвует в спектаклях "Легенда о золотом свитке" и "Великая Тан. Восход и закат империи". Записаться на занятия можно по ссылке, допускаются дети от 10 лет.

Кроме того, на базе культурного центра "Меридиан" с 2004 года работает театр танца "Аль-Джана". Его участники могут познать искусство восточных танцев. Здесь обучают основным восточным ритмам – максум, балади и саиди. При этом используется специальный реквизит.

"Каждый год наш коллектив создает уникальные музыкально-танцевальные спектакли, в которых принимают участие дети и взрослые, начинающие и давно танцующие. Эти постановки учат добру, любви, духовным ценностям, в них всегда заложен глубокий смысл", – сказала художественный руководитель студии Елена Саковец.

Занятия подойдут для детей от 7 лет. Записаться в коллектив можно по ссылке.

Врач травматолог-ортопед Артем Катулин ранее объяснил, что заниматься танцами на любительском уровне можно практически всем. Если у человека нет острых сердечных состояний или тяжелых пороков сердца, а также недавно перенесенных травм, в том числе позвоночника, то такие тренировки допустимы как хороший способ разнообразить повседневную жизнь.

