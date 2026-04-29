Матвиенко призвала бизнесмена Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала российского бизнесмена и основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию. С таким заявлением она выступила на пленарном заседании.

Она напомнила, что недавно Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes, поэтому мог бы помочь своей стране. По ее словам, сейчас сложно и России, и Вологодской области, где и работает "Северсталь".

Матвиенко отметила, что одному из самых больших в России предприятий необходимо не только платить налоги, но и быть социально ответственным. Она подчеркнула, что важны законы совести, патриотизма и любви к родине, а также уважение к тем, кто заработал для предприятия такие большие деньги.

Спикер Совфеда добавила, что бюджет у Вологодской области небольшой и ее власти и так делают все необходимое для выполнения всех социальных обязательств.

Мордашов возглавил рейтинг 155 российских миллиардеров в 2026 году по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 37 миллиардов долларов.

Владелец "Северстали" заявлял, что основным вызовом для экономики России является масштаб и недостаточное экономическое пространство. По его мнению, стране необходим "экономический простор" и поиск надежных партнеров в Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

