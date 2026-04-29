29 апреля, 16:57

Экономика

Матвиенко призвала бизнесмена Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/"Комсомольская правда"

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала российского бизнесмена и основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в Россию. С таким заявлением она выступила на пленарном заседании.

Она напомнила, что недавно Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes, поэтому мог бы помочь своей стране. По ее словам, сейчас сложно и России, и Вологодской области, где и работает "Северсталь".

Матвиенко отметила, что одному из самых больших в России предприятий необходимо не только платить налоги, но и быть социально ответственным. Она подчеркнула, что важны законы совести, патриотизма и любви к родине, а также уважение к тем, кто заработал для предприятия такие большие деньги.

Спикер Совфеда добавила, что бюджет у Вологодской области небольшой и ее власти и так делают все необходимое для выполнения всех социальных обязательств.

Мордашов возглавил рейтинг 155 российских миллиардеров в 2026 году по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 37 миллиардов долларов.

Владелец "Северстали" заявлял, что основным вызовом для экономики России является масштаб и недостаточное экономическое пространство. По его мнению, стране необходим "экономический простор" и поиск надежных партнеров в Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

Читайте также


экономика

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

