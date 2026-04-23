Основатель "Северстали" Мордашов возглавил список российских миллиардеров Forbes

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Основатель и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов возглавил рейтинг 155 российских миллиардеров в 2026 году по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 37 миллиардов долларов.

На втором месте в списке находится глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин с капиталом 29,7 миллиарда долларов, на третьем – основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов (29,5 миллиарда).

Пятерку миллиардеров замыкают глава "Новатэка" Леонид Михельсон и его семья (28,3 миллиарда), а также сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и семья (25,7 миллиарда).

При этом совокупное состояние миллиардеров России выросло до рекордных 696,5 миллиарда долларов.

Ранее число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло исторического максимума. В 2024-м их количество составляло 125 человек. В этом году эта цифра выросла до 155 бизнесменов. За прошлый год прирост составил 9 человек, при этом в пользу россиян сыграло ослабление доллара к рублю.

Богатейшим человеком мира, по версии Forbes, второй год подряд становится американский предприниматель Илон Маск. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза выше оценки 2025-го.