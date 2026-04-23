Ученик попытался пронести нож в школу в Новом Уренгое

Фото: МАХ/"Следком ЯНАО"

В Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе ученик пытался пронести нож в школу, сообщили в пресс-службе окружного управления СК РФ.

Инцидент произошел 20 апреля – подросток 2013 года рождения попытался пронести нож в учебное заведение, однако в этот момент сработали металлоискатели. Благодаря этому действия школьника пресекли сотрудники охраны, в результате случившегося не было каких-либо последствий и пострадавших.

В связи со случившимся следователи начали проверку по уголовной статье "Хулиганство". Выясняют мотивы поведения подростка и все обстоятельства случившегося. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям администрации учебного заведения.

В региональном департаменте образования сообщили ТАСС, что с классом этого школьника проводит работу психолого-педагогическая служба. Ситуация находится под контролем ведомства.

"Были привлечены сотрудники полиции, медицинские работники, специалисты психолого-педагогической службы, комиссия по делам несовершеннолетних. Учащийся находится под наблюдением профильных специалистов", – отметили в департаменте.

Отмечается, что в школах Ямала эффективно работают системы безопасности, а настороженность охранных организаций усилена. Одним из главных приоритетов системы образования остается создание безопасной среды для всех участников образовательного процесса.

