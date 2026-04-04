Пьяный житель Подмосковья ударил ножом своего собутыльника

Житель подмосковного Щелково ранил ножом своего собутыльника, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД России.

Словесный конфликт, переросший в поножовщину, случился в квартире в поселении Юность, когда двое местных жителей распивали алкоголь. В результате пострадавший 1988 года рождения был доставлен в больницу, которая и связалась с правоохранителями.

Организовав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские нашли виновника, которым оказался мужчина 1984 года рождения, и задержали его. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в рамках которого фигуранта заключили под стражу.

Схожий инцидент ранее произошел в селе Федоскино городского округа Мытищи. 51-летний житель Подмосковья убил своего 46-летнего знакомого на фоне алкогольного опьянения.

Мужчина нанес оппоненту удар ножом в шею, от чего тот скончался на месте. После произошедшего злоумышленник самостоятельно сообщил правоохранителям о преступлении. В результате его арестовали.