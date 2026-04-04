04 апреля, 09:27

Происшествия

Пьяный житель Подмосковья ударил ножом своего собутыльника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель подмосковного Щелково ранил ножом своего собутыльника, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД России.

Словесный конфликт, переросший в поножовщину, случился в квартире в поселении Юность, когда двое местных жителей распивали алкоголь. В результате пострадавший 1988 года рождения был доставлен в больницу, которая и связалась с правоохранителями.

Организовав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские нашли виновника, которым оказался мужчина 1984 года рождения, и задержали его. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в рамках которого фигуранта заключили под стражу.

Схожий инцидент ранее произошел в селе Федоскино городского округа Мытищи. 51-летний житель Подмосковья убил своего 46-летнего знакомого на фоне алкогольного опьянения.

Мужчина нанес оппоненту удар ножом в шею, от чего тот скончался на месте. После произошедшего злоумышленник самостоятельно сообщил правоохранителям о преступлении. В результате его арестовали.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

